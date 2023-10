Tennis Atp Parigi-Bercy, Djokovic lancia l’allarme “palline” e le WTA Finals diventano un caso

Rischio infortuni: il mondo del tennis alza la voce. La stagione 2023 volge al termine ma l’attenzione sul tema infortuni resta primario nel mondo del tennis, si gioca tantissimo e spesso anche i piccoli particolari fanno la differenza. A rilanciare la polemica sulle palline nel circuito ATP ci ha pensato Novak Djokovic, mentre l’organizzazione delle WTA Finals ha scatenato la protesta della numero 1, Aryna Sabalenka.

La stagione del tennis volge verso la fine ma arrivano anche momenti importanti. Questa settimana si gioca il Master di Parigi-Bercy altro appuntamento molto atteso per il mondo del tennis; un torneo che vedrà al via anche il numero 1 Novak Djokovic. Il serbo, dopo qualche settimana di riposo, ha deciso d alzare la voce sul “pericolo palline” chiedendo all’ATP maggiore uniformità.

Sull’argomento relativo alle palline da gioco, Djokovic ha avuto un confronto anche con il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi. L’ex tennista italiano, del resto, ha posto l’attenzione sul tema infortuni già in altre occasione, è stato uno dei fautori nell’allungare i Master 1000 alle due settimane per dare la possibilità agli atleti di avere maggiore riposo da una gara all’altra e ora si ritrova tra le mani una richiesta relativa alle palline da gioco che si è fatta sempre più crescente e insistente, tra i tennisti.

Anche nel mondo del tennis femminile il tema “infortuni” è particolarmente di attualità. Le WTA Finals di Cancun sono iniziate tra le polemiche, colpa di un’organizzazione che ha messo in fretta un evento importantissimo in fretta e furia. Il campo doveva essere indoro poi costruito all’aperto e completato solo poche orae prima dell’inizio del torneo. Dopo la vittoria su Maria Sakkari sono arrivate le parole al veleno di Aryna Sabalenka.

Sono delusa dalla WTA e dalla mia esperienza alle Finals. Mi sento non rispettata dall’associazione e penso che molte si sentano così. Non è questo il livello di organizzazione che ci aspettiamo da un torneo del genere. In campo non mi sento sicura, il rimbalzo non è regolare e non siamo state in grado di allenarci fino a ieri. Per me non è accettabile.