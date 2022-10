ATP Firenze: Cobolli eliminato da Moutet

11-10-2022 10:55

Niente da fare per Flavio Cobolli che perde alprimo turno dell’ATP di Firenze pur giocando un match gagliardo.

Il ventenne fiorentino n.164 al mondo lotta, si guadagna anche due match point, ma poi subisce la rimonta di Corentin Moutet (n.69 del ranking). Il match finisce 4-6 7-5 6-4 per il francese dopo due ore e 35 minuti di gioco. Il transalpino adesso sfiderà agli ottavi di finale il vincente del match tra il kazako Alexander Bublik (testa di serie n.7) e il cileno Cristian Garin.

Che partita è stata? Inizio di incontro difficle per l’italiano che rischia di subire due break di fila. Poi Cobolli è bravo a reagire e a portarsi sul 2-2: la partita non è esaltante ma il classe 2002 riesce a vincere il primo set strappa ancora una volta la battuta a zero al suo avversario.

Nel secondo parziale non migliorano più di tanto le percentuali al servizio e dopo una serie di break e controbreak si arriva sul 4-4. L’italiano tiene il turno di battuta che lo porta sul 5-4 e poi sale 15-40 nel decimo gioco. Cobolli ha dunque due match pont di fila, ma Moutet non trema e prima con una volée e poi con il servizio si salva, andando poi a vincere il set 7-5.

La chiave del match arriva nel terzo set quando nel settimo gioco, Moutet sale sul 30-40 grazie a un ottimo passante e subito dopo approfitta di un nastro favorevole per volare sul 4-3 e servizio. Il francese si porta sul 5-3, Cobolli abbozza una timida reazione arrivando sul 5-4 ma poi non può fare nulla nel successivo turno di servizio di Moutet.