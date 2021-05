ATP Ginevra: Cecchinato e Fognini out

Niente da fare per Marco Cecchinato e per Fabio Fognini. L’avventura a Ginevra per i due italiani termina agli ottavi.

Nonostante una buona prestazione messa in mostra per due set, il siciliano è piano piano sparito dal campo nella terza frazione appena subito il break. Sette comunque gli ace del nativo di Palermo, contro i 15 del nordamericano (anche 9 doppi falli), con il servizio che ha abbandonato Cecchinato nel terzo set (solo il 44% dei punti vinti con la prima). Peccato perchè chi sognava un derby tutto azzurro non sarà accontentato.

Adesso il canadese Shapovalov se la vedrà ai quarti di finale proprio con Djere che ha eliminato Fognini. Niente da fare per Fabio che è stato eliminato agli ottavi dello stesso torneo, al termine di un match iniziato ieri e sospeso due volte per pioggia. Il serbo Laslo Djere ha finito per imporsi 6-3 6-7 6-1 in un match che è stato interrotto una prima volta sul 6-2, 2-1 15-15 e una seconda volta sul 6-3 2-1 15-15, sempre a favore di Djere.

OMNISPORT | 20-05-2021 15:05