ATP Madrid, Jannik Sinner al secondo turno: ritirato Guido Pella

Un Jannik Sinner veramente in grande spolvero passa agevolmente il primo turno del Masters 1000 di Madrid, torneo sul rosso, battendo l’argentino Guido Pella in due set. 6-2; 4-4 il risultato finale, con Pella costretto al ritiro dopo essersi portato faticosamente sul 4 pari per via di un problema all’inguine, infortunio che lo aveva costretto già al ritiro nel torneo di Monaco.

L’avvio è equilibrato, si seguono i servizi nei primi cinque giochi, poi Sinner alza il livello e dilaga. Jannik toglie il servizio per la prima volta all’argentino e dopo appena 27 minuti, e dopo un altro break, si prende il primo set con il punteggio di 6-2.

Nel secondo set Jannik continua a bombardare l’avversario dal fondo, portandosi velocemente sul 3-0. Pella prova il recupero lampo, e incredibilmente riesce ad arrampicarsi fino al 4-4, ma a quel punto deve alzare bandiera bianca.

Al secondo turno l’azzurro sfiderà il vincente del match tra Struff e Popyrin.

OMNISPORT | 04-05-2021 12:28