ATP Marsiglia, Sonego cede a Humbert: niente sorpasso su Berrettini. Matteo si conferma il terzo miglior azzurro

Sonego viene eliminato da Humbert al termine di una buona prova a Marsiglia e fallisce il sorpasso in classifica a Berrettini, che si conferma dunque il terzo miglior azzurro

Termina ai quarti di finale l’ATP 250 di Marsiglia di Lorenzo Sonego, che nonostante una buona prestazione è stato sconfitto in due set con un doppio 6-4 dal giocatore di casa Ugo Humbert. Sonny fallisce così il sorpasso in classifica su Matteo Berrettini, che rimane dunque il terzo miglior azzurro in classifica, con la possibilità di riprovarci nelle prossime settimane vista la vicinanza in classifica.

Primo set: Sonego paga una brutta partenza

Match che inizia subito in salita per Lorenzo Sonego, che parte subendo un break a zero nel primo game. L’azzurro prova subito a rimettersi in carreggiata ma non sfrutta le due chance in suo favore di strappare la battuta a Ugo Humbert. Superati i primi due game il parziale prosegue in maniera regolare, con entrambi i giocatori che nei propri turni di servizio lasciano le briciole all’avversario fino al decimo e ultimo gioco in cui il francese tiene a zero la battuta aggiudicandosi così il set.

Secondo set: Sonego lotta, ma trionfa Humbert

Dopo essere salito 40-15, nel primo game Sonego rischia subito di trovarsi sotto di un break ma cancella alla grande le due palle break concesse con l’ausilio del servizio. Superato questo momento di difficoltà è Sonny a mettere pressione a Humbert, senza però riuscire a convertire la sua occasione di strappare la battuta all’avversario nel quarto gioco. In quello successivo è invece ancora Sonny a doversi salvare, cosa che fa in occasione delle prime palle break offerte, ma non della terza, che permette a Humbert di chiudere la pratica con un altro 6-4 e volare in semifinale all’ATP 250 di Marsiglia contro Zizou Bergs

Sonego, niente sorpasso su Berrettini in classifica

Niente sorpasso in classifica, almeno per ora, da parte di Sonego ai danni di Matteo Berrettini. A Lorenzo sarebbe bastato vincere oggi contro Humbert per scavalcare in classifica il romano e diventare il nuovo n°3 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner – che attende ancora di scoprire l’esito del ricorso della WADA – e Lorenzo Musetti. Sorpasso che però potrebbe essere stato solo rimandato, visto il periodo difficile di Berrettini e l’ottimo inizio di stagione di Sonego, che nonostante la sconfitta anche oggi ha dato segnali positivi, che rimane a soli 29 punti di distanza dall’amico Matteo. Un’inezia insomma.