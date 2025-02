ATP Marsiglia, Sonego vola ai quarti e punta Berrettini: la rinascita di Sonny e il sorpasso in classifica

Inizio di 2025 agli antipodi per Berrettini e Sonego, che ora è a una vittoria nell'ATP 250 di Marsiglia dal sorpasso in classifica sull'amico Matteo

Dopo un 2024 contraddistinto da pochi alti e tanti bassi, Lorenzo Sonego ha cambiato nettamente marcia in questo inizio di stagione a partire dal primo quarto di finale slam in carriera conquistato all’Australian Open, che gli ha permesso di scalare la classifica e avvicinarsi alla top-30, con la possibilità già all’ATP 250 di Marsiglia di collezionare i punti necessari per effettuare il sorpasso in classifica ai danni di Matteo Berrettini, che al contrario di Sonny ha finora raccolto risultati deludenti.

Sonego avanza a Marsiglia senza giocare

In questo periodo sembra girare tutto bene a Lorenzo Sonego, che dopo aver vinto la battaglia di tre set contro Botic van de Zandschulp all’esordio all’ATP 250 di Marsiglia è volato direttamente ai quarti di finale del torneo francese senza nemmeno dove scendere in campo. Sonny ha infatti sfruttato il forfait du Lucas van Assche, allenato dall’ex coach di Matteo Berrettini Vincenzo Santopadre, per avanzare nel tabellone. In realtà il classe 2004 non rappresentava certo un’ostacolo insormontabile per l’azzurro che sarebbe partito nettamente favorito. Più ostico invece potrebbe essere il quarto di finale, dove affronterà il vincente della sfidata la testa di serie n°2 Ugo Humbert e il giocoliere Alexander Bublik.

Che inizio di stagione per Sonny

Dopo un 2024 che, a eccezione del titolo vinto a Winston Salem, gli ha regalato ben poche soddisfazioni, Sonego ha cambiato nettamente marcia in questo 2025, raccogliendo all’Australian Open il suo miglior risultato di sempre a livello slam spingendosi sino ai quarti di finale, dove è stato poi eliminato in quattro set da Ben Shelton. Oltre al buon percorso nella terra dei canguri, Sonny ha mostrato sempre un tennis brillante nelle uscite stagionali successive al primo Major, anche in occasione della sconfitta all’esordio a Rotterdam contro il più quotato Holger Rune.

Sonego mette nel mirino un Berrettini in crisi

I buoni risultati e le prestazioni convincenti hanno permesso a Sonego di guadagnare già circa 20 posizioni nel 2025, portandosi ora a un passo dall’amico Berrettini, che contrariamente a Lorenzo sembra essere un po’ in crisi. La nuova stagione si è aperta per Matteo con ben tre sconfitte e una sola vittoria, arrivata all’esordio all’Australian Open contro Cameron Norrie. Un bottino troppo magro per un giocatore che, dopo i tanti infortuni, era stato protagonista di una buona stagione che lo ha visto vincere tre titoli, una Coppa Davis e sfiorare la top-30.

Per compiere il sorpasso su Berrettini e diventare il terzo azzurro in classifica alle spalle di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (che gli permette anche di rientrare tra i papabili convocati per la Coppa Davis) a Sonego basterà vincere il quarto di finale di Marsiglia – impresa tutt’altro che scontata, soprattutto se dovesse trovarsi di fronte Humbert. Ma anche in caso di mancato trionfo, le speranze di Sonny di scavalcare l’amico nelle settimane successive rimarrebbero alte, considerando appunto il momento “no” di Matteo, che potrebbe però trovare la svolta con l’arrivo della stagione sulla terra rossa.