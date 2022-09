ATP Metz, continua la marcia di Sonego: Hurkacz battuto, è finale

24-09-2022 16:14

Prosegue la settimana (fin qui) perfetta di Lorenzo Sonego in Francia. Sul veloce indoor dell’ATP 250 di Metz, il torinese infatti ha superato in un’ora e quaranta minuti il numero 10 del mondo (nonché seconda testa di serie del torneo) Hubert Hurkacz conquistando così l’accesso ad una finale che lo vedrà opposto al vincitore della sfida tra Wawrinka e Bublik.

Dopo un primo set molto equilibrato vinto al tiebreak per 7-5, l’azzurro nel secondo set ha fatto la differenza nel settimo gioco strappando la battuta al rivale che, poi, nei successivi game non è riuscito più a raddrizzare la contesa finendo per alzare bandiera bianca sul definitivo 6-4.

Sonego dunque, vincitore per la prima volta quest’anno di quattro partite di fila, domani potrà andare a caccia del terzo titolo della carriera in quella che sarà la prima finale stagionale: nel 2021 ne disputò due vincendo a Cagliari e perdendo a Eastbourne.