ATP Montecarlo, Sonego ko contro Humbert: Sinner e Bolelli-Vavassori gli unici italiani nei quarti

Finita la favola del torinese, sconfitto in rimonta e tra i rimpianti da Humbert in un match giocato in un clima da Coppa Davis, con Volandri in tribuna: attesa per i quarti.

Pubblicato: 11-04-2024 23:33 Condividi