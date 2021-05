Atp Parma, finale amaro per Cecchinato: il Campione è Sebastian Korda

Sebastian Korda conquista a Parma il primo titolo in carriera, il primo sulla terra rossa della famiglia, visto che papà Petr, ex numero 2 al mondo, non ha mai vinto sul rosso. Questa vittoria purtroppo arriva a discapito del nostro Marco Cecchinato che, alla vigilia del Roland Garros, viene sconfitto 6-2 6-4 in un’ora e un quarto.

Primo incrocio tra il 20enne nato in Florida e il palermitano, e l’equilibrio si rompe già nel quarto gioco del primo set, con Cecchinato che perde il servizio e va sotto 3-1. Nonostante una lotta intensa nel primo set, in cui Cecchinato prova a riaprirlo fino al settimo game, non c’è stato nulla da fare: 6-2 secco.

Secondo set in equilibrio fino al nono gioco quando Cecchinato mette pressione a Korda e guadagna una palla break, la sua smorzata è lunga e rimette in gioco lo statunitense. Incredibile poi al cambio campo: una discussione con Nacho Forcadell per una racchettata data dal palermitano a un asciugamano gli costa un penalty point sul 5-4 per Korda. E questo risulterà fatale perchè, dopo aver salvato un Match point, Cecchinato cede 6-2 6-4 la partita.

Successo di Korda alla sua seconda finale ATP dopo Delray Beach, e a suo modo questo è un record: si tratta infatti della terza coppia padre-figlio nell’era Open a conquistare un torneo dopo i Krishnan e i Dent.

