Atp Parma, Musetti: "Giornata no, mi consolerò con lo Slam"

Al termine del match perso con Nishioka, Musetti si è complimentato col l’avversario: “Lui è stato bravo a ribaltare la partita e io non sono stato capace di reagire. Oggi era una giornata no – spiega il 19enne abbastanza deluso -, è vero che arrivo da settimane intense con la semifinale a Lione, ma non posso dire di essere stanco. Non posso dire che il mio servizio non funzioni, ma sono mancati i punti diretti con la battuta. È un colpo che posso e devo migliorare. Ma in generale è stata una giornata da cancellare”.

Ora per Musetti è tempo di pensare al Roland Garros: “Ora devo dimenticare questa brutta prestazione e pensare a Parigi. Partiremo venerdì e da sabato cominceremo ad allenarci, mi dispiace essere uscito così presto qui a Parma, però mi consolerò respirando l’aria dello Slam”.

OMNISPORT | 26-05-2021 22:06