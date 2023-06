ATP Queen's, il tabellone di Berrettini e Musetti

Il romano, campione in carica, debutterà contro Ruusuvuori. Mentre, il toscano se la vedrà subito con Choinski.

17-06-2023 21:13

La stagione sull’erba sta ora entrando nel vivo. È, infatti, arrivato il momento dell’attesissimo torneo ATP del Queen’s, dove negli ultimi due anni il protagonista assoluto è stato Matteo Berrettini, bicampione in carica. Nel 2021 era poi arrivato in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic, mentre nel 2022 non ha partecipato allo Slam londinese perché positivo al Covid.

Un momento molto delicato per Berrettini, battuto all’esordio nel torneo di Stoccarda da un altro azzurro, Lorenzo Sonego. Adesso per il tennista romano ci sarà l’occasione di provare a rifarsi dopo gli ultimi mesi davvero molto complicati su una superficie dove comunque ha vinto 33 partite su 40, conquistando anche quattro dei suoi sette trofei.

Il Queen’s 2023 di Berrettini partirà però contro il finlandese Emil Ruusuvuori, capace soltanto qualche ora fa di battere Jannik Sinner nel Libema Open di ‘s-Hertogenbosch. Chi vincerà potrebbe sfidare poi Francisco Cerundolo e all’orizzonte anche un super incrocio ai quarti di finale con la testa di serie numero uno, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Per Lorenzo Musetti, invece, il Queen’s 2023 partirà contro il britannico Jan Choinski. Chi vincerà questa sfida potrebbe affrontare agli ottavi Ben Shelton e nella stessa parte del tabellone del toscano ci sono Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Musetti sarà, comunque, testa di serie numero sei e ai quarti potrebbe affrontare il danese Holger Rune.