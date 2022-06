ATP Queen's: Sonego out, sfuma il secondo derby con Berrettini

14-06-2022 21:03

Finisce subito l’avventura di Lorenzo Sonego sull’erba londinese del Queen’s. Il torinese è stato battuto al primo turno dallo statunitense Denis Kudla col punteggio di 6-4 3-6 6-4 in poco più di due ore e un quarto di gioco. Sfuma così un altro derby tutto azzurro con Matteo Berrettini, con cui Sonego aveva perso la scorsa settimana a Stoccarda. Dopo aver subito il secondo break del primo set sul 3-3 Sonego ha fallito due palle del controbreak nel game successivo e questo probabilmente ha deciso il match insieme al parziale di 3-0 che Lorenzo ha subito nel terzo set dopo essere andato in vantaggio per 2-0.