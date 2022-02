ATP Rio 2022: Fognini elimina Carreno Busta e vola ai quarti

17-02-2022 11:49

Si sono giocati nella notte italiana, gli ottavi di finale del tabellone principale del singolare maschile dell’ATP 500 di Rio. Buone notizie per casa Italia: Fognini infatti rimonta e batte il numero 4 del tabellone, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 in due ore e 55 minuti di gioco. Per l’azzurro ai quarti la sfida con l’argentino Federico Coria.

Eppure il primo set del match è appannaggio dello spagnolo. Parte bene l’azzurro che vince i primi sette punti giocati, e trova subito il break andando sul 2-0.Fognini va a servire per il set sul 5-4, annulla una palla break, ma poi manca due set point e subisce il controbreak. Lo spagnolo allunga, trascina il dodicesimo gioco ai vantaggio ed al terzo set point chiude sul 7-5.

Nella seconda frazione Fabio è bravo a rimanere in partita, concentrato e voglioso di fare bene. E’ proprio il taggiasco a centrare l’allungo nel nono gioco: Fognini, alla terza occasione, scappa sul 5-4 e poi chiude col servizio a disposizione sul 6-4.

Nel terzo e decisivo set, sul risultato di 3-3, l’azzurro sale in cattedra: strappo a 15 nel settimo gioco, servizio tenuto a trenta nell’ottavo e chiusura con un nuovo break che vale il 6-3 finale.

Prossima sfida domani contro l’argentino Coria.

