ATP Rio, niente derby in semifinale: Fognini vola, Alcaraz stende Berrettini

20-02-2022 00:19

Sfuma la possibilità di assistere ad un derby italiano in semifinale all’Atp 500 di Rio de Janeiro.

Al termine di una giornata lunghissima e ancora condizionata dalle ripetute interruzioni per la pioggia, infatti, la testa di serie numero 1 del torneo, Matteo Berrettini, ha ceduto in tre set nel quarto di finale contro Carlos Alcaraz (7) con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-2. Lo spagnolo si è così preso la rivincita della sconfitta subita contro il romano nel terzo turno degli ultimi Australian Open.

Berrettini, partito male nel primo set, si è prontamente ripreso nel secondo parziale e sembrava poter portare il match dalla propria parte, ma l’interruzione di due ore per pioggia all’inizio del terzo set gli è stata fatale: subito break subito al 6° game e match compromesso.

In precedenza, invece, Fabio Fognini aveva liquidato senza troppi problemi Fernando Coria con il punteggio di 6-4, 6-2. Il ligure affronterà quindi in semifinale Alcaraz, mentre dall’altra parte del tabellone sarà derby argentino tra Diego Schwartzman, testa di serie numero 3, e Francisco Cerundolo, che hanno eliminato rispettivamente lo spagnolo Pablo Andujar in tre set (7-6(3), 4-6, 6-4) e il serbo Kecmanovic (5-7, 6-2, 6-4).

OMNISPORT