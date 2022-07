Sinner: "Ringrazio il mio team, fatto qualcosa di straordinario"

31-07-2022 23:30

Jannik Sinner ha conquistato il Torneo ATP 250 di Umago con una sontuosa prova che lo ha portato alla vittoria ai danni di Carlos Alcaraz, numero 6 del ranking ATP.

Ecco le sue dichiarazioni a caldo, a margine della cerimonia di premiazione: “Sono molto felice di aver vinto qui. Sino ad adesso è stato un anno difficile, ma devo ringraziare il mio gruppo perchè siamo arrivati sin qui con il duro lavoro. Credo che la svolta della sfida sia avvenuta con le sei palle-break annullate ad Alcaraz. A Carlos vanno tutti i miei complimenti per la sua forma, migliora ogni torneo sempre di più; stasera abbiamo dato spettacolo. Ringrazio i tifosi che sono venuti a supportarmi in questo torneo speciale, abbiamo vinto tutti assieme. Ora mi riposerò in vista del cemento a Montreal”.