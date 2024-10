Atp Vienna, Darderi chiude la carriera di Thiem: l'austriaco si ritira, l'omaggio di Federer, Djokovic e Nadal

Darderi vola agli ottavi di finale a Vienna battendo nella sua ultima partita l'idolo di casa Thiem: lacrime e standing ovation per l'austriaco, in pensione a soli 31 anni.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Luciano Darderi potrà raccontare di essere stato l’ultimo avversario in un incontro ufficiale di un grande campione: Dominic Thiem. Battendo l’austriaco nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna, infatti, il tennista italo-argentino ha posto fine alla carriera del vincitore degli US Open 2020. Ad appena 31 anni, Thiem ha deciso infatti che è tempo di andare in pensione. Troppi infortuni, troppi acciacchi, anche per un guerriero come lui.

Atp Vienna: Thiem alla pari con Darderi, poi il crollo inevitabile

Un guerriero che avrebbe volentieri prolungato la sua “last dance” per qualche altra partita, davanti al suo pubblico. Thiem ha lottato come un leone, rispondendo colpo su colpo a Darderi nel primo set. Che, non a caso, si è risolto al tie-break. La vittoria a fatica dell’italiano (sul punteggio di 8-6) è stata una mazzata per Thiem, che nel secondo set ha perso smalto, non ha più trovato il suo proverbiale rovescio e si è arreso nettamente: 6-2 per Darderi, che ora sfiderà Jack Draper. Applausi e lacrime dall’emozionato pubblico viennese per il suo idolo.

Chi è Dominic Thiem: ex numero 3, ha vinto gli US Open

Ancor più emozionato, comprensibilmente, Thiem, al passo d’addio di una carriera che lo ha visto arrampicarsi fino alla posizione numero 3 della classifica ATP. Specialista della terra rossa, 17 titoli in bacheca, ha vinto – paradossalmente – il suo unico Slam sul cemento newyorchese, nell’anno del Covid. Curiosità: Thiem vanta un record particolare, è l’unico in circolazione ad aver battuto almeno cinque volte tre leggende del tennis recente, Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal. Il suo più grande amico è un altro big: Alexander Zverev.

Federer, Djokovic e Nadal: lo struggente video per Thiem

A proposito di Federer, Djokovic e Nadal, i tre “mattacchioni” qualche settimana fa hanno fatto una sorpresa a Thiem, che li aveva invitati alla sua festa d’addio a Vienna. Nessuna risposta a proposito dall’invito, ma un video struggente in cui hanno rivolto parole al miele per il campione austriaco, che non ha potuto fare a meno di commuoversi. Un altro pezzo del tennis di ieri che dice addio ai tornei e al circuito. Sicuramente troppo presto e con più di un rimpianto.