Atp Vienna, Tiafoe fa fuori Schwartzman: semifinale contro Sinner

29-10-2021 23:41

Ecatombe di teste di serie all’Atp 500 di Vienna, penultimo torneo della stagione prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy che precederà le attesissime Atp Finals di Torino.

Dopo il ko di Matteo Berrettini, eliminato a sorpresa in tre set dallo spagnolo Carlos Alcaraz, esce di scena ai quarti anche Diego Schwartzman.

L’argentino, numero otto del seeding e reduce dalla sconfitta contro Jannik Sinner nella finale dell’Atp 250 di Anversa, ha ceduto in due set allo statunitense Frances Tiafoe, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 7-6(6).

Tiafoe se la vedrà quindi con Jannik Sinner, chee ha spazzato via Casper Ruud, metre Alcaraz affronterà in semifinale con Alexander Zverev, giustiziere di Felix Auger-Aliassime, che ha quindi perso una ghiotta occasione per guadagnare punti preziosi per la Race in vista delle Finals.

