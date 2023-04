ATP250 Monaco: Cobolli si ferma ai quarti

Risultato comunque storico per il tennista romano, mai così avanti

21-04-2023 14:35

Flavio Cobolli ha fatto il meglio che poteva ma nei quarti di finale nell’ATP 250 di Monaco di Baviera (Germania) non è bastato. L’australiano Christopher O’Connell ha vinto di esperienza con il punteggio di 7-6 (5) 4-6 6-3 in 2 ore e 30 minuti di gioco.

Per il 20enne romano si tratta comunque di un risultato importante: è la prima volta in carriera che arriva ai quarti di finale in un torneo del circuito maggiore. Grazie questo risultato, inoltre, sale di ben 27 posizioni nelle posizioni nelle proiezioni in tempo reale del ranking ATP: dalla 208 passa alla 181. Il suo top ranking è stata la posizione n. 133 lo scorso luglio.

O’Connell affronterà in semifinale il vincitore della sfida tra il danese Holger Rune e il cileno Cristian Garin.