Attacco di Balotelli a Cr7, Bargiggia e il web lo demoliscono

Non è stata una bella idea per Mario Balotelli lasciare su Instagram il suo commento alla gara di Champions tra il Barcellona e il Liverpool. Per elogiare Messi, autore di due gol e di una prova super, l’ex attaccante di Milan e Inter non ha trovato di meglio che criticare il suo rivale di sempre, ovvero Ronaldo, e ha postato questo messaggio: “Per il bene del calcio non paragonate Messi al 7 della Juve”.

LA REPLICA – Il primo a contestare Balotelli è stato Paolo Bargiggia, che sul suo profilo twitter non ha fatto sconti a SuperMario: “Sicuramente per il bene del calcio di certo c’è che non si può paragonare Balotelli ad un calciatore di primo livello. Ma solo ad un mestierante che guadagna un sacco di soldi per la dabbenaggine di certi dirigenti e per l’abilità del suo agente… “. Una presa di posizione che trova d’accordo quasi tutti gli utenti: “Le dichiarazioni deliranti di quest’uomo non fanno altro che aumentare la voglia di vincere e l’incazzatura di Cristiano”.

LO SFOGO – Non sono solo i tifosi della Juve a criticare Balotelli per aver “offeso” Ronaldo, è generalizzata e variegata l’indignazione anche perchè Balotelli non viene considerato un grande giocatore: “è stato estremamente sopravvalutato! Bravo però ad avere un Entourage che lo sa vendere alla grande!” o anche: “Il calciatore più sopravvalutato del calcio italiano. Mediocre!”, oppure: “Calciatore di medio livello esaltato da una certa stampa solo perché di colore a dimostrazione di quanto il nostro paese sia dietro in termini di integrazione. Se non si vuole essere razzisti non si offende nè si protegge nessuno. Siamo UGUALI”. I più buoni scrivono: “Avrebbe potuto essere un calciatore di primissimo livello ma purtroppo solo qualche sprazzo e poco altro”, i più cattivi: “Per il bene del calcio Balotelli dovrebbe andare a zappare” e infine la chiosa: “Altra occasione sprecata da Balotelli ex super Mario per tacere”.

SPORTEVAI | 02-05-2019 09:30