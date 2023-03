Attacco influenzale per Giroud, il Milan trema: salta il Tottenham?

L’attaccante francese ha saltato l’allenamento odierno in quel di Milanello per un attacco influenzale, ed è in forte dubbio per la rifinitura di martedì mattina: Pioli valuta le sue condizioni giorno per giorno, ma vuole farlo salire sull’aereo per Londra.

06-03-2023 21:33

Fonte: Getty Images