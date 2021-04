Attacco Milan, ecco chi con Ibrahimovic nel 2022

Nel corso di questo anno e mezzo, i due veri fautori della rinascita rossonera sono stati Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Nessuno è in discussione per la prossima stagione, ma se il mister non deve fare fatica più di tanto, Ibra non è, e non può, essere eterno. Proprio per questo, nonostante un rinnovo ormai prossimo, i rossoneri continuano a cercare un altro attaccante centrale. Non un rimpiazzo, ci mancherebbe, ma una sorta di allievo, che sia disposto a non avere il posto da titolare garantito per poi raccogliere l’eredità di Zlatan quando questi deciderà di smettere.

I nomi accostati al Milan, fino a questo momento, sono davvero tanti, ma allo stato attuale delle cose non sono state intavolate vere e proprie trattative. Nella sessione invernale di calciomercato un nome costantemente sulle prime pagine dei quotidiani era quello di Scamacca, conteso fortemente anche dalla Juventus. Alla fine non è arrivato, ma in compenso chi è entrato a Milanello è stato Mario Mandzukic, che però fino a questo momento niente ha aggiunto alla causa rossonera. Restando in Serie A, un nome che circola da un po’, e ripreso anche questa mattina, è quello del Andrea Belotti, che probabilmente saluterà la Torino granata a fine stagione.

Tutte le strade portano a… Marsiglia

Un altro giocatore molto chiacchierato, nonostante non sia una prima punta, è quello di Florian Thauvin del Marsiglia, in scadenza di contratto in estate. Questo sarebbe il preferito di Paolo Maldini ma, se fino a un mese fa l’affare sembrava quasi fatto, ora il francese è vicinissimo a rinnovare con l’OM. Sempre da Marsiglia è viva la pista che porta all’ex Napoli Milik, che se molto probabilmente ne andrà dall’Olympique, ma che è seguito da vicino anche dalla Juventus.

E’ di oggi poi la notizia dell’interesse del Milan per un altro giocatore, una punta che per età e caratteristiche tecniche è un po’ diversa da quelle cercate recentemente, ma il mercato è quello che è e si cerca di far buon viso a cattiva sorte: secondo quanto rivelato dal quotidiano L’Equipe , Valere Germain è uno dei centravanti finiti nel mirino del Milan. Il 30enne francese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e quindi può lasciare il Marsiglia a parametro zero. Sarebbe un’operazione low cost che non peserebbe molto sul bilancio societario.

OMNISPORT | 06-04-2021 23:37