Mercato Milan: caos rinnovi, tifosi preoccupati

Il tempo stringe. Il Milan, impegnato in un finale di stagione decisamente impegnativo, deve anche pensare a risolvere i tanti “casi” che riguardano diversi elementi chiavi della propria rosa in vista della prossima stagione.

La questione più allarmante riguarda Gigio Donnarumma. Il portiere, grande protagonista anche in Nazionale, è in scadenza di contratto. Il Diavolo si sarebbe già fatto avanti con una proposta importante: otto milioni di euro a stagione.

Offerta considerata insufficiente da Mino Raiola, agente del portiere classe 1999. Il noto procuratore avrebbe chiesto, secondo la Gazzetta dello Sport, 10 milioni di euro a stagione e la presenza di una clausola rescissoria nel nuovo contratto.

Rinnovo, quindi, in stand by, in attesa che Gigio Donnarumma faccia una mossa, in un senso o nell’altro. Congelati, almeno per il momento, i rinnovi di altre due colonne della squadra, ovvero Hakan Calhanoglu e Frank Kessiè.

Il primo è in scadenza di contratto. La trattativa per trovare un accordo con il Diavolo prosegue da mesi ma, fino ad ora, non si è arrivati alla tanto agognata firma. Anche in questo caso, distanza tra le parti sull’entità dell’ingaggio.

L’ivoriano, perno del centrocampo della squadra di Stefano Pioli, ha ancora un anno di contratto ma tanti club avrebbero già bussato alla porta della società rossonera che vorrebbe blindarlo. Il problema sarebbe, anche qui, lo stipendio (l’entourage del giocatore avrebbe chiesto cinque milioni a stagione).

Manca anche l’ok per la permanenza, per un altro anno, di Zlatan Ibrahimovic al Milan. In questo caso, non ci sarebbero particolari ostacoli. Lo svedese e il Milan avrebbero deciso di parlarne a fine stagione. Il tempo stringe, però, per tutti gli altri spinosi casi.

OMNISPORT | 01-04-2021 09:26