Milan: tensione per il rinnovo di Donnarumma, la mossa di Raiola

Sale la tensione per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: il prolungamento del contratto del portiere campano è la priorità numero uno per i dirigenti del Milan, ma ancora la situazione non si sblocca, a 3 mesi dalla scadenza naturale dell’accordo in vigore.

L’agente dell’estremo difensore, Mino Raiola, non intende fare sconti e nonostante i contatti continui con Paolo Maldini e Frederic Massara non ha ancora accettato l’offerta di 8 milioni di euro del Diavolo, due in più rispetto a quanto percepisce Gigio in questa stagione. La società non andrà oltre quella cifra, ritiene molto importante lo sforzo economico e vuole un quinquennale per blindare definitivamente il giocatore, ma l’agente italo olandese non molla e continua a chiedere un biennale da 10 milioni di euro a stagione.

Il tempo stringe e lo stesso Donnarumma, che nelle interviste ribadisce il suo desiderio di restare a Milanello, ancora non si è esposto concretamente per definire una volta per tutta una questione che si sta trascinando ormai da troppo tempo.

Inoltre, secondo quanto riporta calciomercato.com, lo stesso Mino Raiola avrebbe chiesto una commissione giudicata eccessiva dalla dirigenza milanista, che intanto si guarda intorno alla ricerca di alternative: secondo quanto riporta l’Equipe, il club segue con attenzione il portiere del Lille Mike Maignan.

Su Donnarumma premono da tempo i club inglesi e il Paris Saint Germain, da tempo in contatto con Raiola.

OMNISPORT | 27-03-2021 10:24