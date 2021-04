Serie A, la Juventus lavora ad un Super scambio

La Juventus sta attraversando una stagione che, di fatto, si può definire di transizione, con tanti volti nuovi e giovani (compreso il tecnico) che stanno ovviamente pesando sui risultati della squadra. Il lavoro estivo di Nedved e Paratici sarà davvero duro, e dovrà necessariamente ovviare alle lacune della rosa bianconera.

Un nome che in questa stagione sta deludendo è ovviamente quello di Paulo Dybala. L’attaccante argentino sta vivendo un’annata senza pace tra Covid-19 e infortuni che non accennano a dargli pace. Ora sembra che il suo rientro sia davvero vicino, ma forse ormai la dirigenza sta già pensando oltre.

La questione rinnovo, poi, non sta procedendo come previsto: la Joya chiede più soldi, tanti di più, per firmare con la Juventus, ma allo stato attuale non ha fatto quasi nulla per meritarseli, considerando anche l’assenza per quasi tutta questa stagione. Ecco che allora i dirigenti juventini, stando alle ultime indiscrezioni rilanciate anche da interlive.it, stanno lavorando ad uno scambio che avrebbe del clamoroso: Paulo Dybala al PSG, Mauro Icardi alla Juventus.

L’Inter ci provò nel 2019 ma non andò a buon fine, adesso lo tentano Psg e Juventus. I due club, così facendo, potrebbero ipervalutare i cartellini di entrambi ottenendo così due super plusvalenze. Le cifre che girano parlando di uno scambio alla pari da non meno di 70 milioni di euro.

I rapporti tra i due club sono ottimi, e il fatto che i due giocatori abbiano la stessa età potrebbe favorire questa operazione. L’avventura di Maurito ai piedi della Tour Eiffel non sta andando molto bene (complice anche infortuni e l’esplosione di Kean), mentre Dybala potrebbe trovare in un altro club quella gioia di giocare che alla Juve sembra aver perso.

