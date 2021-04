Juve, Andrea Pirlo risponde alle voci di mercato su Allegri

Domani, salvo ulteriori imprevisti, visto la positività di Bernardeschi, Juve e Napoli scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per recuperare l’ormai famigerata partita mai giocata a ottobre.

In vista della sfida ai partenopei ha parlato oggi in conferenza stampa Andrea Pirlo.

“Sarà una partita importante per la classifica – ha detto – Il Napoli sta vivendo un momento positivo e avranno grande voglia di fare risultato allo Stadium ma noi abbiamo la stessa ambizione. Vogliamo fare la partita e cercare di fare punti, mi aspetto una gara aperta con due squadre che vogliono imporre il loro gioco. Spero sia una bella partita”.

Non è mancata anche una domanda sull’incontro tra Allegri e la dirigenza bianconera: cosa che, almeno a parole, non sembra aver turbato il tecnico.

Sono stato avvertito dal presidente in persona di questo incontro, è normale che ci possa essere: a parte il calcio, l’amicizia resta – e poi – È come se io andassi a cena con Maldini e il giorno dopo uscisse scritto che divento allenatore del Milan. Oltre al calcio ci sono delle amicizie dietro. Io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo sempre tutte le cose che succedono: abbiamo questo tipo di rapporto, ero al corrente di questo incontro e anche della sua fiducia che mi dà serenità. Poi è normale che i risultati cambiano il lavoro degli allenatori, quindi starà a me fare in modo che sia io l’allenatore anche dell’anno prossimo.

Tornando al match e sul fatto che la sfida alla formazione di Gattuso possa essere decisiva Pirlo invece spiega: “Non sarà una gara decisiva perché ce ne saranno tante altre, non è un’ultima spiaggia per l’obiettivo Champions. È una partita importante perché si affrontano due squadre che hanno gli stessi obiettivi. La pressione è normale, siamo abituati ad averla anche se in modo diverso rispetto a prima. Non siamo abituati a lottare per il quarto posto ma sappiamo che a questo punto dobbiamo guardarci anche indietro”.

Infine sulla formazione, confermato in porta Szczesny, mentre su Dybala: “Sta bene e si è allenato con il gruppo in questa settimana. Adesso ha ripreso a calciare senza dolore e torna a disposizione. Speriamo di averlo pronto anche per domani”.

OMNISPORT | 06-04-2021 16:27