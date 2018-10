Attento Paulo, un playboy vuole la tua Oriana

L’amore a distanza fortifica il rapporto o allontana i membri della coppia? La domanda potrebbe essere rivolta a Paulo Dybala, asso della Juventus che vive a 12mila chilometri dalla sua fidanzata, la cantante e showgirl argentina Oriana Sabatini. Sui social i due appaiono in grande sintonia e spesso si scambiano foto di baci e coccole che confermano la forza del loro rapporto e che vengono accompagnate da cuoricini e emoticon di approvazione da parte dei loro tanti follower.

La relazione tra i due, però, ora potrebbe essere messa a rischio dall’arrivo del classico terzo incomodo. Si tratta di Diego Boneta, attore messicano reso famoso da una serie tv sul celebre cantante Luis Miguel: secondo la rivista argentina Caras, Boneta s’è preso una bella cotta per la dolce Oriana e sarebbe deciso a fare di tutto per conquistarla. Secondo i giornalisti argentini, Dybala dovrebbe stare molto attento, visto che Boneta ha fama di conquistatore seriale e che l’attore avrebbe già iniziato a bombardare la Sabatini di messaggi.

Tuttavia al momento non si registrano crisi né tantomeno segnali che possano far pensare a cedimenti da parte di Oriana, che non sembra affatto intenzionata a ricambiare le attenzioni del messicano. Anzi, ieri la cantante ha postato su Instagram una foto dal camerino degli studi televisivi dove va in onda il programma FWTV Fans, di cui è conduttrice: uno scatto tutto dedicato al suo Paulo e ad un amore che continua ad apparire forte anche a dispetto della distanza e delle tentazioni.

SPORTEVAI.IT | 10-10-2018 12:06