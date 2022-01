Australian Open 2022: Berrettini avanza insieme alla Giorgi; Fognini out

17-01-2022 09:16

Prima giornata in chiaro scuro nel tabellone maschile italiano. Per adesso un ottimo Berrettini si sbarazza per 3 set a 1 dell’americano Nakashima, mentre Fognini cede per 3-0 sotto i colpi dell’olandese Griekpoor.

Nonostante i problemi di stomaco che hanno afflitto Matteo per tutta la durata del match, il romano dopo una battaglia di tre ore e dieci minuti batte lo statunitense di 20 anni mai affrontato prima. E sulla telecamera scrive: “Grazie Imodium”, il farmaco contro il mal di stomaco. Il 25enne tennista romano, n.7 del ranking e del seeding, ha vinto all’esordio per 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-3, e troverà al secondo turno lo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, che si è imposto per 7-5 6-3 6-4 sul ceco Jiri Vasely.

Nonostante sulla carta partisse con i favori del pronostico, Fognini cede subito contro l’olandese Griekpoor al primo turno di questi Australian Open. L’avventura australiana del taggiasco termina ancor prima di cominciare spazzato via da un 3-0 pesante in cui il ligure ha di nuovo mostrato tutta la sua fragilità tecnica e mentale. L’olandese non era sicuramente da sottovalutare, considerando anche il suo magico 2021 (in cui ha alzato addirittura otto titoli Challenger ed è avanzato di quasi 100 posizioni nel ranking), ma Fognini, davvero troppo falloso oggi, non è mai riuscito ad entrare nel match. Tallon Griekspoor supera nettamente Fabio Fognini per 6-1 6-4 6-4 e vola al secondo turno dove incontrerà lo spagnolo Carreno-Busta.

Buone notizie invece in campo femminile. Comincia infatti con il piede giusto il percorso di Camila Giorgi agli Australian Open. L’azzurra ha la meglio su Anastasia Potapova, nel match valido per il primo turno del primo grande slam dell’anno. 6-4 6-0 il risultato finale nonostante qualche titubanza iniziale l’italiana esprime un tennis aggressivo ed efficace.

Molto bene anche Lucia Bronzetti che batte Varvara Gracheva: il risultato finale recita 3-6 6-2 6-3 in poco meno di due ore. L’italiana è stata molto brava a superare il ko del primo set imponendosi poi negli altri due successivi vinti con merito. Vittoria prestigiosa per Bronzetti, che nel secondo turno affronterà la vincente tra Barty e Tsurenko.

Niente da fare per Jasmine Paolini invece sconfitta seccamente dalla rumena Ruse. 6-1, 6-3 il risultato finale che la dice lunga sull’andamento del match tr ale due tenniste.

OMNISPORT