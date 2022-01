Australian Open 2022, Camila Giorgi tra le teste di serie

11-01-2022 16:49

A meno di una settimana dall’inizio del primo Slam della stagione, gli Australian Open, in programma a partire da lunedì 17 gennaio presso il Melbourne Park, è stato pubblicato l’elenco provvisorio delle 32 teste di serie del torneo di singolare femminile.

Per la prima volta dopo tre anni, nel seeding ci sarà anche un’italiana. Si tratta di Camila Giorgi, che sarà la numero 30 del seeding.

Un bello stimolo per la tennista marchigiana, che era già stata testa di serie a Melbourne nel 2019, e che punta a dare continuità all’ottima scorsa stagione, che l’ha vista vincere il primo 1000 della carriera, a Montreal.

Obiettivo minimo per Giorgi in Australia raggiungere gli ottavi di finale, traguardo mai toccato in carriera.

La numero uno del mondo Ashleigh Barty sarà la testa di serie numero 1 e andrà a caccia del primo successo nel Major casalingo.

Curiosità per Naomi Osaka, campionessa in carica, che torna sui campi dopo la lunga pausa seguita alla precoce eliminazione daglI Us Open, da testa di serie numero 13.

