Australian Open 2022: Sinner affronterà il lucky-loser Joao Sousa al primo turno

14-01-2022 14:07

L’azzurro attendeva di conoscere l’avversario per il suo esordio nella competizione e lo ha conosciuto al termine delle qualificazioni: si tratta di un lucky-loser, sconfitto dal moldavo Radu Albot nel turno decisivo delle qualificazioni e ripescato in virtù di alcune rinunce al tabellone principale.

Sorteggio decisamente favorevole per l’altoatesino, che se la dovrà vedere contro il non irresistibile portoghese. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico nel match che andrà in scena martedì 18 gennaio nella terra dei canguri. Sinner però, numero 11 del ranking, incrocerà il numero 140 del ranking ATP. Il 20enne partirà con tutti i favori del pronostico contro il 32enne, che non andrà però sottovalutato.

Questo perchè nell’unico precedente, nel torneo ATP 500 di Halle 2019 (dunque sull’erba, ormai tre anni fa), il lusitano si impose in tre set col punteggio di 6-7(6), 6-3, 6-4.

OMNISPORT