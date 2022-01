Australian Open 2022, Tsitsipas: “Affrontavo un grande giocatore”

26-01-2022 09:28

Ha giocato una partita ai limiti della perfezione meritandosi la semifinale. Tsitsipas ha battuto per 6-3 6-4 6-2 Jannik Sinner disputando un incontro magnifico, avendo un rendimento eccezionale soprattutto con il servizio. Stefanos, infatti, non ha concesso alcuna palla break.

Eppure lo Stefanos Tsitsipas visto nelle partite precedenti non aveva dato l’impressione di essere uno schiacciasassi come lo è stato oggi contro il nostro azzurro.

Tuttavia, il greco appartiene a una tipologia di giocatore capace di cambiare le carte in tavola nel giro di poco e con l’incontro odierno ne ha dato dimostrazione.

“Oggi affrontavo un grande giocatore e ho cercato di concentrarmi sull’esecuzione del mio tennis. Sono molto felice perché tutto è stato perfetto e la nostra strategia ha funzionato. Ringrazio il pubblico che mi ha sostenuto“, le parole a caldo del n.4 ATP.

Il match ha visto anche l’arrivo della pioggia poco dopo l’inizio del secondo set. Se poteva in qualche modo disturbare la concentrazione del greco, questo non è avvenuto: il canovaccio del match è rimasto tale. “Fa parte del gioco, non sai mai cosa aspettarti quando succede. Sono riuscito a continuare e sono cambiate un po’ le condizioni visto che il campo era più veloce“.

In vista delle semifinali, Tsitsipas non ha espresso preferenze tra Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime: “Io devo solo pensare al mio gioco e continuare a lavorare“.

