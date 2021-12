31-12-2021 11:23

Venus Williams non prenderà parte agli Australian Open. Un infortunio alla gamba ha costretto la sette volte vincitrice di uno Slam a dare forfait, come accaduto già per gli US Open.

Anche la sorella Serena non giocherà nel torneo dal 17 al 30 gennaio per un problema al bicipite femorale. E’ il primo Australian Open dal 1997 senza le sorelle Williams.

