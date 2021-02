Australian Open: avanti Sonego e Caruso; out Seppi e la Paolini

Andamento altalenante per i nostri tennisti in quel di Melbourne agli Australian Open.

Tra gli uomini avanzano Sonego che batte in tre set Querrey, numero 52 del mondo. Vittoria dopo due ore e 11 minuti: il tennista è stato bravo a leggere i momenti chiave della gara aggiudicandosi i punti fondamentali. Adesso Lorenzo al seocndo turno troverà Feliciano Lopez che ha superato non senza difficoltà la wild card locale Li Tu.

Prima vittoria in carriera nello slam australiano per Salvatore Caruso. Il siciliano domina lo svizzero Laaksonen in tre set 6-2, 6-4, 6-3 rivelandosi in palla e gestendo bene tutto il match. Secondo turno tutto italiano, dove caruso incontrerà Fabio Fognini.

Non va altrettanto bene a Cecchinato e Seppi. Il primo ha ceduto in quattro set contro l’americano Mackenzie McDonald. Le condizioni ambientali sicuramente non hanno favorito Cecchinato, che preferisce superfici più lente dove c’è tempo di manovrare, mentre il primo giorno di vero caldo di questa estate australiana ha reso molto più rapide le condizioni di gioco.

Avventura ai titoli di coda, purtroppo, per Andreas Seppi (n. 107 ATP), che ha ceduto alla distanza in quattro contro l’uruguaiano Pablo Cuevas (n. 70 ATP).

Tra le donne sconfitta per Martina Trevisan che perde la terza partita di un 2021 che non è iniziato sotto i migliori auspici. Contro l’Alexandrova i problemi sono due: la scarsa resa in risposta e la giornata piuttosto negativa con il rovescio, soprattutto con l’esecuzione in back che s’accomoda in rete troppo spesso.

Sorteggiata contro forse la peggiore avversaria che le potesse capitare, per caratura tecnica e stile di gioco, Jasmine Paolini è uscita dall’Australian Open in meno di un’ora travolta tanto dalle bordate di Karolina Pliskova quanto dal suo stesso nervosismo. (6-0,6-2).

Nioente da fare neanche per Elisabetta Cocciaretto sconfitta in rimonta da Mona Bathel. Nonostante la vittoria del primo set, la nostra tennista cede alla distanza.

OMNISPORT | 09-02-2021 12:30