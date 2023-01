Australian Open, avanzano Sabalenka e Garcia

19-01-2023 12:35

Nella notte italiana nessuna grossa sorpresa nel tabellone al femminile.

La bielorussa Aryna Sabalenka, vince 6-3, 6-1 su Shelby Rogers in un’ora e 27 minuti. Al prossimo turno affronterà la Mertens. Fa un po’ più fatica l’Alexandrova che alla fine passa dopo quasi due ore di gioco. La russa ha la meglio su Taylor Townsend in tre set con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3. Al prossimo turno avrà Magda Linette.

Perde invece, questo forse l’unico risultato sorprendente, Veronika Kudermetova che si arrende alla qualificata Katie Volynets per 6-4, 2-6, 6-2 in due ore e nove minuti di gioco.

Passa anche la testa di serie numero quattro, Caroline Garcia che si libera di Leylah Fernandez con il punteggio di 7-6, 7-5. Fuori pure la Kontaveit da diversi mesi in un tunnel nero e out per mano di Magda Linette per 3-6, 6-3, 6-4 in un’ora e 52 minuti. Al prossimo turno sfiderà Alexandrova.

Avanza pure Donna Vekic, per lei 6-3, 6-0 in un’ora e 6 minuti sulla testa di serie numero 18 Ljudmila Samsonova e Karolina Pliskova 6-0, 7-5 su Putintseva.