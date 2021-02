Buona partenza per Lorenzo Sonego agli Australian Open in corso a Melbourne: l’azzurro ha battuto per 7-5 6-4 6-4 lo statunitense Sam Querrey, qualificandosi al secondo turno dello Slam australiano.

Molto bene anche Salvatore Caruso, che per la prima volta in carriera si è qualificato al secondo turno a spese dello svizzero Henri Laaksonen, superato con il punteggio di 6-2 6-4 6-2 in poco meno di due ore di gioco.

OMNISPORT | 09-02-2021 07:51