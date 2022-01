Australian Open: Berrettini vola ai quarti, Carreno senza scampo

23-01-2022 13:20

Matteo Berrettini adesso sogna in grande. Il numero uno italiano ha battuto lo spagnolo Carreno Busta agli ottavi degli Australian Open e vola così ai quarti del primo Slam stagionale. Il tennista romano si è aggiudicato il match 7-5, 7-6, 6-4.

Berrettini-Carreno, il match

Primo set combattuto ed equilibrato. Serve Carreno per primo, Berrettini risponde sempre nel cambio battuta. Nessuno dei due prende il sopravvento, fino al 5-5. Il nastro aiuta il romano e con tre palle break non sbaglia, portandosi in vantaggio 6-5. Nell’ultimo game, grazie soprattutto a due ace di fila, l’azzurro si impone 7-5 nel primo set.

Parte bene Berrettini nel secondo set, con tre palle break che vengono però cancellate da Carreno. Il numero uno italiano è scatenato in battuta e piovono ace. Lo spagnolo salva in più di qualche occasione il vantaggio e si arriva al tie break: non c’è storia, Berrettini vince 7-4 e si porta sul 2-0.

Australian Open, Berrettini ai quarti

C’è equilibrio anche nel terzo set. Berrettini e Carreno rispondono colpo su colpo, con lo spagnolo ancora bravo a salvarsi da qualche palla break. Il finalista dell’ultimo Wimbledon è scatenato in battuta e col 28esimo ace si porta sul 5-4. Nell’ultimo game Carreno si fa rimontare da 40-0 e Berrettini va a vincere 3-0.

Berrettini numero 6 al mondo

Berrettini vola così ai quarti degli Australian Open, ma c’è anche di più. Con questo trionfo, l’azzurro è diventato il numero 6 della classifica Atp, superando lo sconfitto Rublev. Non solo, il romano è il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere i quarti di finale in tutti i tornei del Grande Slam. Adesso, ai quarti, Berrettini dovrà vedersela con Monfils.

OMNISPORT