Australian Open, cancellata anche l'edizione 2021

La pandemia di Coronavirus ha allentato la presa in Italia e più in generale in Europa, ma non si può dire la stessa cosa di diverse altre parti del mondo.

A partire dall’Australia, che dopo avere subito la cancellazione del Gp di Formula 1 per il secondo anno consecutivo deve incassare la stessa decisione per quanto riguarda il golf.

Come già accaduto nel 2020, infatti, l’edizione 2021 degli Australian Open è stata cancellata, a livello femminile e maschile a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni di viaggio.

Il torneo era inizialmente in programmata dal 25 al 28 novembre a Sidney. Gli organizzatori avevano già deciso di rinviare l’appuntamento ai primi mesi del 2022, ora l’amara cancellazione, mentre il torneo femminile si sarebbe dovuto giocare nel mese di febbraio 2022 ad Adelaide.

L’ultima edizione ad essersi disputata resta quindi quella del 2019, vinta dal neozelandese Matt Jones. Nel proprio albo d’oro il torneo vanta anche nomi di campioni come Jack Nicklaus e Greg Norman o, in tempi più recenti, Jordan Spieth e Rory McIlroy.

OMNISPORT | 14-10-2021 10:54