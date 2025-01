Australian Open, Coco Gauff "protesta" per la chiusura di Tik Tok Usa: la scritta sulla telecamera dopo il ban

La stella del tennis americano è attivissima sui social ed è rimasta sconvolta dal blocco: "Non sono riuscita ad accedere all'app dal telefono dopo la partita con Belinda Bencic".

Per una come lei, attivissima sui social, è stata una vera mazzata. La chiusura di Tik Tok negli Stati Uniti l’ha colpita anche nei suoi interessi economici, visto che – di fatto – Coco Gauff è seguitissima in tutti i suoi account: sono in tanti, in tutto il mondo, a considerarla una vera e propria icona non solo nello sport, ma anche nella cucina, nella moda, su tutto. Per questo, la stella del tennis statunitense non ha nascosto il suo disappunto. E si è resa protagonista di una singolare forma di “protesta” per il blocco – forse solo momentaneo – di Tik Tok negli States.

AO: Gauff batte Bencic, ai quarti contro Badosa

In campo tutto è filato liscio: dopo aver perso il primo set contro Belinda Bencic (5-7), Gauff ha ribaltato la situazione concedendo appena tre giochi alla svizzera nei due parziali successivi. La parità è arrivata dopo il 6-2 del secondo set, il passaggio ai quarti di finale grazie al 6-1 nel terzo. Martedì la campionessa americana sfiderà Paula Badosa: in palio l’accesso in semifinale. Lo show, però, Coco l’ha regalato dopo la vittoria, quando ha scritto qualcosina sulla telecamera della Rod Laver Arena.

Il rammarico di Coco per la chiusura di Tik Tok Usa

“Rip Tik Tok Usa”, insieme a un cuore spezzato: così Gauff ha esternato il suo disappunto per l’applicazione della legge che di fatto ha oscurato negli Stati Uniti il celebre social. Un provvedimento molto contestato, che ha portato al ban dell’applicazione cinese nel territorio statunitense e su tutti i dispositivi venduti o acquistati negli Usa. Su Tik Tok Coco vanta 750mila follower e ha raccolto oltre 22 milioni di like coi suoi contenuti. Ora dovrà postare tutto “soltanto” su Instagram.

Coco Gauff ci crede: “Spero si possa tornare indietro”

Sull’argomento la “tennista influencer” è tornata in conferenza stampa. “Non è più possibile accedere a Tik Tok negli Stati Uniti. Non sono riuscita ad accedervi dal telefono dopo la partita, ci ho provato ma…niente. Ma ho la sensazione – ha aggiunto – che in qualche modo si possa tornare indietro”. L‘iter legale, infatti, è ancora in piedi e potrebbero arrivare presto nuovi provvedimenti di sblocco. Intanto, però, per gli aggiornamenti da Melbourne bisognerà affidarsi ad altre “inviate”. Come Aryna Sabalenka: per la numero 1, bielorussa, non c’è (ancora) alcun ban su Tik Tok.