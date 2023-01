Australian Open, continua la crisi di Raducanu. Fuori anche Kvitova

18-01-2023 17:19

Arriva al secondo turno la prima eliminazione eccellente nel tabellone del singolare femminile degli Australian Open. La vittima è la ceca Petra Kvitova: la numero 15 del ranking WTA e del seeding, finalista a Melbourne nel 2019, è sorpresa dall’ucraina Anhelina Kalinina, vittoriosa per 7-5, 6-4.

Prosegue invece spedita la marcia della numero uno Iga Swiatek, che ha rifilato un secco 6-2, 6-3 alla colombiana Osorio, e della numero 3 Jessica Pegula (6-2, 7-6 alla russa Sasnovic).

Nulla da fare per Emma Raducanu contro Coco Gauff: la campionessa degli US Open 2021 lotta, soprattutto nel secondo set, ma soccombe 6-3, 7-6 contro la testa di serie numero 7 iniziando nel peggiore dei modi il proprio 2023, dopo non essere mai riuscita ad andare oltre il secondo turno negli Slam 2022.