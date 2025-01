Australian Open, non solo Passaro: l’Italia comincia a tifare anche per il doppio. In campo Alcaraz, Zverev e Djokovic

Lo slam australiano ricomincia con il Day 4 e una giornata ricca di impegni interessanti: l’unico azzurro in singolare sarà Francesco Passaro. Paolini ed Errani e la coppia Vavassori-Bolelli, via al doppio

Altra giornata ricca di impegni e di grande tennis sul cemento di Melbourne. Il day 4 degli Australian Open è ricco di partite interessanti con tanti big in campo e da tenere d’occhio nel torneo di singolare, ma anche il debutto per i due “doppi” italiani che sperano in qualcosa di importante.

Il sogno di Francesco Passaro

Francesco Passaro arriva al secondo turno degli Australian Open e ora lo affronta senza grandi pressioni. Il giocatore umbro ha avuto accesso al tabellone grazie a un colpo di fortuna (per lui): l’infortunio di Fabio Fognini. Di fronte una sfida quasi impossibile contro il bulgaro Dimitrov, ma già dopo i primi game è apparso chiaro che il suo avversario non era nelle migliori condizioni e dopo aver vinto il primo, è arrivato il ritiro di Dimitrov nel secondo che ha spalancato le porte a una clamorosa qualificazione per Passaro. Ora sulla sua strada il francese Bonzi in un match complicato sì ma non impossibile.

Djokovic, Alcaraz e Zverev: in campo i big

A dare per primo l’assalto al terzo turno sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz che dopo un debutto molto convincente, è il grande favorito nella sfida contro il giapponese Nishioka. E in quella porzione di tabellone sempre nei match in programma nella notte italiana ci sarà anche la sfida tra Novak Djokovic e il portoghese Jaime Faria, 21enne di belle speranze che ha ottenuto l’accesso allo slam passando attraverso le qualificazioni e che al primo turno ha travolto il russo Kotov. Nella mattina italiana invece sarà la volta di Zverev chiamato forse all’incontro più complicato contro l’esperto spagnolo Martinez.

Australian Open: il tabellone

Italia: è il momento del doppio

Se le attenzioni dei tifosi italiani sono rivolte principalmente a Jannik Sinner, va ricordato che anche i tornei di doppio possono riservare delle soddisfazioni per i colori azzurri. Lo scorso anno Andrea Vavassori e Simone Bolelli videro svanire il sogno solo in finale, ora ci riprovano a partire dal primo turno contro la coppia tedesca formata da Frantzen e Jensen. E’ il momento del debutto anche per le campionesse olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini trovano sulla propria strada le padrone di casa Gavrilova-Hon.