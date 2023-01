Australian Open, Djokovic: "La vittoria più bella della mia vita"

Il serbo ha ottenuto il decimo successo a Melbourne. Un trionfo molto particolare che vale tantissimo per lui.

29-01-2023 14:10

Una vittoria che vale triplo. Decimo successo agli Australian Open, 22° Slam come Rafael Nadal e ritorno in vetta al ranking Atp. Novak Djokovic è raggiante dopo il trionfo di Melbourne: “In campo siamo feroci, ma non significa che non mostriamo rispetto. Stefanos Tsitsipas ha ancora tanto tempo davanti e non sarà il duo ultimo Slam. A tutti i bambini in giro per il mondo dico di sognare in grande perché nulla è impossibile”.

“È stato uno dei tornei più complicati. Lo scorso anno non ho giocato, sono tornato e devo ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto sentire a mio agio. C’è un motivo perché ho giocato il mio miglior tennis in Australia, davanti a una leggenda come Rod Laver – ha aggiunto Nole -. Solo la mia squadra e la mia famiglia sanno cosa ho passato nelle ultime quattro-cinque settimane. Questa è la vittoria più bella della mia vita“.