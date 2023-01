Australian Open: Djokovic supera agevolmente il primo turno

17-01-2023 16:45

Tutto facile per Novak Djokovic al primo turno degli Australian Open. A Melbourne Park, Nole ha comandato la partita contro Roberto Carballes Baena, spagnolo numero 74 del ranking internazionale che certo non poteva far tremare i polsi e la racchetta a chi – dopo l’assenza forzata dell’anno scorso – spera di vincere il primo torneo del Grande Slam 2023.

A preoccupare Djokovic, al massimo, possono essere le noie fisiche accusate anche prima dell’esordio. Ma questo si potrà vedere in partite più lunghe e impegnative. Il numero 3 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-0. Senza neanche forzare troppo, amministrando. Nel secondo turno se la vedrà con il vincitore della partita tra il francese Enzo Couacaud e il boliviano Hugo Dellien, rinviata per la pioggia che ha rivoluzionato il programma di giornata.