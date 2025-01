Australian Open, Fearnley in ansia all’idea di sfidare Kyrgios: “Ho cancellato Instagram dopo il sorteggio”

Il prossimo avversario di Kyrgios ha svelato di provare un po' d'ansia all'idea di affrontare Nick all'esordio all'Australian Open e di essersi cancellato da Instagram dopo il sorteggio

Cresce l’attesa per il ritorno di Nick Kyrgios all’Australian Open dopo i due anni di assenza forzata causa infortuni a ginocchio e polso. Il nativo di Canberra debutterà all’Happy Slam lunedì 13 gennaio contro Jacob Fearnley, che nella conferenza stampa alla vigilia del torneo ha ammesso di essere un po’ in ansia all’idea di affrontare Nick a casa sua per via dell’atmosfera che si creerà e di aver cancellato Instagram dopo il sorteggio vista anche la grande attenzione mediatica creatasi attorno al match.

L’ansia di Fearnley all’idea di affrontare Kyrgios

Affrontare Nick Kyrgios su un campo da tennis non è mai un’esperienza banale – sia per le sue incredibili abilità con la racchetta, sia per la sua capacità infuocare il pubblico – figuriamoci farlo al suo ritorno in campo all’Australian Open dopo due anni assenza. Ne è consapevole anche Jacob Fearnley, sorteggiato al primo turno proprio contro il giocatore di Canberra, che nella conferenza stampa che ha anticipato l’inizio del torneo ha ammesso di provare un po’ di ansia all’idea di scendere in campo:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Quando ho visto di essere stato sorteggiato con Kyrgios mi è venuta un po di ansia, non è il match che vorresti giocare in Australia, so che il pubblico sarà contro di me. È un incontro che non vedo l’ora di giocare ma sono anche molto nervoso all’idea. Proverò a non fare caso al pubblico, ho già giocato in ambienti in un certo senso ostili, bisogna essere bravi a ignorare quello che ti dicono gli spettatori”.

Fearnley si cancella dai social dopo il sorteggio con Kyrgios

Il fatto di essere stato sorteggiato contro Kyrgios ha inevitabilmente acceso i riflettori su Fearnley, che ha rivelato di essersi cancellato da Instagram dopo aver scoperto di dover affrontare Nick per evitare di farsi distrarre dai tantissimi messaggi che stava ricevendo e forse anche per evitare gli attacchi dei fan dell’australiano: “Ho cancellato Instagram, stavo ricevendo un sacco di messaggi. Se l’ho deciso dopo peri sorteggio? Direi di sì. Era una cosa che volevo fare per cercare di rimanere il più possibile concentrato”.

Kyrgios a caccia della prima vittoria in singolare dal 2022

Il primo turno dell’Australian Open contro Fearnely non sarà un incontro banale nemmeno per Kyrgios, che nello slam di casa ha la chance di ottenere la prima vittoria ufficiale in singolare dal trionfo su Majchrzak all’ATP 500 di Tokyo, risalente ormai oltre due anni fa, per la precisione al 6 ottobre 2022.

Dal termine della stagione 2022, Kyrgios è stato infatti vittima di due gravi infortuni a ginocchio e polso, che lo hanno obbligato a stare lontano dai campi per praticamente due anni. Praticamente perché in realtà Nick aveva già fatto il suo ritorno nel circuito nel giugno 2023 all’ATP 250 di Stoccarda, dove venne sconfitto in due set da Wu Yibing, salvo però infortunarsi nuovamente e ritornare in campo solamente nel 2025 a Brisbane, dove è stato eliminato all’esordio da Giovanni Mpetshi Perricard.