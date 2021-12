Australian Open: prima volta dal '97 senza le sorelle Williams

31-12-2021 14:48

Arriva un altro forfait di peso per quanto riguarda gli Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica 2022. Nonostante sia un nome che ormai non attira più come un tempo, l’assenza Venus Williams è comunque qualcosa che impoverisce il torneo australiano.

La Williams, ormai ben oltre la trecentesima posizione nel ranking, aveva avuto a disposizione una wild card per partecipare al torneo. Ormai 41enne, Venus ha preferito tornare negli Stati Uniti dopo una vacanza a Parigi, per raggiungere la sorella Serena e la nipote Olympia. Questa sarà dunque la prima volta dal 1997 senza nessuna delle due sorelle Williams nel tabellone dell’Australian Open.

Fine di un’era.

