Australian Open, fuori un altro big: Medvedev si arrende a Korda

20-01-2023 14:53

In questo Australian Open si stanno perdendo un sacco di stelle fin dai primi turni. Questa notte è caduto un altro dei candidati alla vittoria finale, ovvero il tennista russo Daniil Medvedev, che ha perso la battaglia punto a punto contro uno straordinario Sebastian Korda.

Il punteggio finale del match è 7-6 6-3 7-6, il che dimostra come Korda sia al momento uno dei tennisti più in forma del circuito, dopo aver battuto Sinner ad Adelaide e aver dato parecchio filo da torcere a Djokovic in finale.

Rafa, Zverev, Ruud e Berrettini sono già usciti, e ora la strada per Djokovic verso la conquista dell’Happy Slam sembra quasi spianata, ginocchio permettendo.