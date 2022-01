26-01-2022 07:15

Il cammino degli azzurri Fognini e Bolelli nel tabellone del doppio maschile agli Australian Open si conclude ai quarti di finale. La coppia italiana è stata eliminata dal duo formato da Ram e Salisbury, testa di serie N.2 del seeding.

Nulla da fare per gli azzurri, di fatto mai veramente in partita. La collaudata coppia Ram-Salisbury si è imposta, in un’ora e 16 minuti di gioco, con un secco 6-3, 6-2.

OMNISPORT