Australian Open: incredibile Karatsev, dalle qualificazioni alla semifinale

Incredibile ma vero. Quella che doveva essere una comparsa veloce per trovare ritmo e mettere benzina nelle gambe per l’inizio della stagione, si sta rivelando come un’avventura davvero importante per Aslan Karatsev che in un paio di settimane è passato dai campi del circuito Challenger alla semifinale degli Australian Open dopo aver superato le qualificazioni e aver eliminato in ordine cronologico il nostro Gianluca Mager, Egor Gerasimov, Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime e, infine, Grigor Dimitrov.

Questa notte il 27enne di Mosca ha regolato 2-6 6-4 6-1 6-2 il bulgaro, testa di serie n°18 del torneo, e ora attende il vincente della sfida tra Djokovic e Zverev, in una partita che rappresenterà il giorno più bello della sua vita tennistica. Ad onor del vero è importante sottolineare la bravura del russo, ma anche il serio problema alla schiena che ha di fatto impedito a Dimitrov di esprimersi al meglio per quasi tutto il match.

La Russia piazza così la prima pedina in semifinale, in attesa del derby Rublev-Medvedev dall’altra parte del tabellone.

OMNISPORT | 16-02-2021 09:53