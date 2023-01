23-01-2023 21:15

Il secondo giorno della seconda settimana degli Australian Open 2023 è dedicato alla prima metà del programma dei quarti di finale dei tabelloni del singolare maschile e femminile. Andrey Rublev, la coppia statunitense formata da Tommy Paul e Shelton e Novak Djokovic sono stati gli ultimi a superare gli ottavi e dopo le rispettive fatiche, in particolare per il russo e per Shelton, rimasti in campo per quattro ore per avere la meglio su Rune e Wolf, urge qualche ora di riposo per riprendere le forze in vista del rush finale del torneo.

Martedì torneranno allora in campo le stelle della parte alta del tabellone, che avevano aperto il programma degli ottavi nella giornata di domenica. Dopo la grande paura contro Jannik Sinner, capace di rimontargli due set prima di cedere sul traguardo, Stefanos Tsitsipas affronta la rivelazione Jiri Lehecka, un altro Millennial classe 2001 che promette di dare parecchio filo da torcere al greco.

Il ceco, finalista delle ultime Next Gen Finals, battuto da Brandon Nakashima, è più giovane di Sinner di appena quattro mesi e non aveva mai vinto una partita in uno Slam prima di Melbourne, ma non vuole fermarsi. Dal canto proprio il numero 3 del mondo è il grande favorito per sfidare in finale Novak Djokovic ed è animato dalla motivazione di provare a vincere il torneo per superare Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP.

L’altro quarto di finale vedrà di fronte Karen Khachanov, testa di serie numero 18, e Sebastian Korda, numero 29 del seeding. Comunque vada in semifinale ci sarà una rivelazione: il figlio d’arte statunitense, classe 2000, arrivato a grandi livelli con qualche anno di ritardo rispetto alle aspettative che il figlio d’arte aveva saputo creare su di sé da juniores, o il russo, di qualche anno meno giovane, essendo classe ’96, ma che solo ora sembra aver trovato la continuità necessaria per puntare in alto, come il suo bagaglio tecnico lo autorizza a fare. Quello di Melbourne infatti il secondo Slam consecutivo in cui Khachanov è riuscito a entrare tra i primi otto, dopo l’exploit degli US Open 2022 quando il suo percorso si interruppe in semifinale contro Casper Ruud.

E a proposito di exploit negli Slam ne cerca un altro Elena Rybakina, che dopo il trionfo a Wimbledon e dopo aver fermato in Australia la corsa della favoritissima Iga Swiatek punta a proseguire la propria marcia contro Jelena Ostapenko, a propria volta però appena capace di eliminare Cori Gauff. Nell’altro match della giornata Jessica Pegula, la favorita per la vittoria finale, almeno in base al tabellone, se la vedrà in un match che si preannuncia molto equilibrato con la rediviva Viktoria Azarenka, già due volte campionessa a Melbourne, l’ultima delle quali nel 2013, e di ritorno tra le prime otto di uno Slam tre anni dopo la terza finale su tre persa agli US Open.

Australian Open 2023, gli orari di tutti i singolari della nona giornata

Di seguito il programma completo della nona giornata dei tabelloni del singolare maschile e femminile, con gli orari italiani dei match suddivisi per campi di gara.

Tutte le partite degli Australian Open 2023 saranno trasmesse dai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, visibili anche sulla piattaforma DAZN.

ROD LAVER ARENA

Non prima delle 2:30 [22] Rybakina-[17] Ostapenko

A seguire: [18] Khachanov-[29] Korda

Dalle 9: [3] Pegula-[24] Azarenka

[3] Tsitsipas-Lehecka