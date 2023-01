Australian Open, Linette batte Garcia. Avanza Sabalenka

23-01-2023 08:58

Dopo l’eliminazione di Iga Swiatek c’è comunque un’altra polacca nel tabellone dell’Australian Open. La numero 45 WTA Magda Linette ha battuto una delle favorite alla vittoria finale, Caroline Garcia, per 7-6 (3) 6-4 in quasi due ore di gioco.

Fatale, per la francese, i 33 errori non forzati. Per la Linette è il primo quarto in uno Slam.

Al prossimo turno affronterà Karolina Pliskova (n.31) che si è imposta sulla cinese Zhang Shuai con il punteggio di 6-0 6-4. Tra gli altri match anche Sabalenka che avanza e si dimostra essere una delle avversarie più temibili e più in forma di questo 2023.

La bielorussa si è imposta su Belinda Bencic con il punteggio di 7-5 6-2, al prossimo turno troverà Donna Vekic (n.64), che ha eliminato la giovanissima Linda Fruhvirtova (n.82), battuta per 6-3 1-6 6-3.

La giocatrice di Minsk ha raggiunto per la prima volta i quarti in Australia.