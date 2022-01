Australian Open, Monfils: "Senza Djokovic è differente, non più facile"

21-01-2022 11:39

Gael Monfils ha ammesso che si è sentito “diverso” a non avere Novak Djokovic nel suo sorteggio agli Australian Open dopo aver raggiunto il quarto turno. Monfils, 35 anni, è entrato nei primi 16 a Melbourne Park con una vittoria per 7-6 (7-4) 6-1 6-3 sul collega Cristian Garin nella giornata di oggi.

Il francese ha raggiunto il quarto turno di un major per la 20esima volta nella sua carriera, con un record di 9-10 in tali partite, anche se poi ha perso cinque delle ultime sei uscite a questo turno. Come ci si sarebbe aspettato un serbo lo attende domenica, anche se sarà Miomir Kecmanovic e non Djokovic, che è stato rimosso dal tabellone dopo essere stato espulso dall’Australia prima dell’inizio del torneo.

Monfils ha un record negativo contro Djokovic (0-17), Rafael Nadal (2-14) e Roger Federer (4-10).

“Ad essere onesti, sicuramente Novak è il numero uno del mondo, e mi ha sempre battuto, io non l’ho mai battuto. Ho perso con lui, ho perso con Roger, ho perso con Rafa”, ha detto dopo la sua vittoria di venerdì. “Quando giochi non importa se sei in uno Slam o no, ma per molti anni ho perso contro quei grandi. Chiunque sia in prima linea, è lì per un motivo, quindi sarà un grande match, non importa quale.

“Penso che in quella fase non ci pensi davvero, sei solo come, ok, è diverso, ma diverso non è più facile (in riferimento all’assenza di Nole, ndr)”.

Monfils si è ritirato al primo turno degli Australian Open l’anno scorso, ma ha goduto di un forte grande del 2021 e ha iniziato il 2022 vincendo l’evento Adelaide International 1. Vincitore di 11 titoli ATP Tour, Monfils ha detto di essersi messo alle spalle la sua uscita anticipata a Melbourne l’anno scorso.

“Ad essere onesti ho cercato di non ripensare nemmeno all’anno scorso. Posso solo dire che sono qui, sto bene”, ha detto.

“Mi sento bene, come ho detto. Ho lavorato, beh, molto più duramente, e ho solo giocato un grande tennis per molti mesi dall’America l’anno scorso. Quindi sono solo io”.

