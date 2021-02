Australian Open: Nadal facile, escono Bautista Agut e Goffin

In casa Italia, erano sei gli azzurri al via nel tabellone degli Australian Open. Per adesso, sono arrivate quattro vittorie firmate da Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Niente da fare invece per Andreas Seppi e Marco Cecchinato, sconfitti rispettivamente dall’uruguaiano Pablo Cuevas per 6-4 4-6 6-2 6-2 e dall’americano McDonald 3-6 6-3 6-2 6-2.

Nessun problema per Rafael Nadal (n.2 del mondo). L’iberico si è imposto con facilità contro il serbo Laslo Djere (n.56 del ranking) per 6-3 6-4 6-1, fugando tutti i dubbi della vigilia sull’integrità fisica della sua schiena che non gli aveva permesso di scendere in campo settimana scorsa in Atp Cup.

Vittoria anche per il greco Stefanos Tsitsipas contro il francese Gilles Simon per 6-1 6-2 6-1. Tutto facile per la coppia russa: Andrey Rublev (n.8 del mondo) ha battuto per 6-3 6-3 6-4 il tedesco Yannick Hanfmann (n.102 del mondo) mentre Daniil Medvedev invece ha superato senza difficoltà il canadese Vasek Pospisil (n.63 ATP) per 6-2 6-2 6-4.

Le sorprese di oggi sono le eliminazioni di Roberto Bautista Agut e di David Goffin. Lo spagnolo (n.13 del mondo) è stato sconfitto dal moldavo Radu Albot per 6-7 (1) 6-0 6-4 7-6 (5), mentre il belga si è dovuto inchinare al quinto set l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 3-6 6-4 6-7 (4) 7-6 (6) 6-3.

OMNISPORT | 09-02-2021 15:50